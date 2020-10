Ausgangslage

Die Young Boys stehen zwar auf Rang 3 in der Tabelle, der Saisonstart war aber bisher noch nicht vollends überzeugend. In der Liga kam man zuletzt auswärts gegen Servette, trotz Überlegenheit, nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Europa-League-Auftakt vergab man gegen die AS Roma eine Führung und verlor zum Schluss 2:1.

Der FC Luzern hat aus den ersten vier Saisonspielen nur gerade zwei Punkte geholt. Ein Sieg wollte bisher noch nicht gelingen, obwohl man gegen den FC St. Gallen zuletzt nahe dran war. Nach einer blassen ersten Hälfte konnte sich der FCL deutlich steigern und hätte den Sieg wohl verdient gehabt.

Schaffen die Luzerner ausgerechnet gegen den Meister ihren ersten Saisonsieg oder holt sich YB mit einem Erfolg die Tabellenspitze? Das Spiel live ab 16:00 Uhr.