42'

Das ist die bisher beste Chance des Spiels – und Marokko hat sie. Flanke von der linken Seite in den Strafraum, wo Nayef Aguerd mit dem Kopf an den Ball kommt. Sein Versuch geht aber knapp über die Querlatte. Und kurz darauf ist es wieder Marokko, das für Gefahr im spanischen Strafraum sorgt. Die letzten Minuten vor der Halbzeit gehört eindeutig der Mannschaft in Rot.