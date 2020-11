Liverpool gegen Atalanta

In der Gruppe D, mit unseren beiden Schweizern Freuler und Shaqiri, ist die Sache schon etwas klarer. Die "Reds" führen die Gruppe mit drei Siegen aus drei Spielen diskussionslos an, Atalanta kämpft mit Ajax um den Einzug in die K.O.-Phase. Freuler steht bei Atalanta in der Startaufstellung, während Shaqiri bei Klopps Liverpool nicht mal im Aufgebot steht.