Herzlich willkommen zum Liveticker des Wimbledon-Viertelfinals von Viktorija Golubic. Die Zürcherin zeigte am Montag gegen Madison Keys (WTA 27) beim 7:6 (7:3), 6:3 eine reife Leistung und fordert nun die starke Aufschlägerin Karolina Pliskova (13). An die Tschechin hat sie gute Erinnerungen: Das bisher einzige Duell gewann sie am Fed-Cup 2016 in Luzern als damals noch weitgehend unbekannte Spielerin 3:6, 6:4, 6:4.