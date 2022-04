Pause

1:1 steht es. Die Lausanner gingen schon nach fünf Minuten durch einen schönen Treffer von Kukuruzovic in Führung. Die Grasshoppers taten sich in der Folge lange schwer. Bis Kawabe in der 37. Minute den Abpraller von Bonatinis Elfmeterversuch verwerten und so ausgleichen konnte. Wir sind gleich zurück.