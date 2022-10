Sechs Wechsel, zwei Debütanten

Im Vergleich zur letzten Partie – dem Conference-League-Spiel gegen Slovan Bratislava – ändert FCB-Coach Alex Frei seine Startaufstellung auf sechs Positionen: Kasim Adams ersetzt in der Innenverteidigung Andy Pelmard, Riccardo Calafiori spielt für Noah Katterbach in der Linksverteidigung und feiert nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sein Debüt für den FCB, Taulant Xhaka ersetzt im defensiven Mittelfeld den gelbgesperrten Wouter Burger, Dan Ndoye und Kaly Sène ersetzen auf den Flügeln Darian Males und Liam Millar, und Zeki Amdouni spielt für Jean-Kévin Augustin im zentralen offensiven Mittelfeld. Kaly Sène darf sich dabei über sein Startelfdebüt in dieser Saison freuen.