Pausenfazit

Nach 45 Minuten steht es in Kostanay 2:1 für den FCB. Nach einer ausgeglichenen Startphase, in welcher die Basler zwar etwas mehr vom Spiel hatten, Torchancen auf beiden Seiten aber ausblieben, ging es ab der 26. Minute plötzlich rund. Der FCB ging durch Kade in Führung. Der Deutsche setzte sich am Strafraum durch und traf sehenswert. Nur sechs Minuten später ging Millar im Strafraum der Gastgeber zu Boden. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Ein sehr harter Entscheid. Augustin jedoch liess sich nicht zweimal bitten und erzielte den zweiten Basler Treffer. Damit hatte der FCB die Hypothek aus dem Hinspiel getilgt. Doch vor der Pause kamen auch die Gastgeber zu einem Elfmeter, weil Van Breemen der Ball an die Hand sprang. Ein sehr harter Entscheid. Deble verwandelte sicher. In der zweiten Halbzeit brauchen die Basler also wieder mindestens ein Tor, um in die Verlängerung zu kommen.