Gelingt dem FCB in Kostanay nun die Wende?

Ja, nach diesem 5:2-Erfolg ist das notwendige Selbstvertrauen da. Der Winterthur-Sieg ist ein Indiz, dass es nun in die richtige Richtung geht. Aber ob es für ein Weiterkommen im Europacup reicht? Erster Liga-Sieg hin oder her: Die Hypothek aus dem Hinspiel ist zu gross. Der FCB wird sich am Donnerstag aus der Conference League verabschieden.

