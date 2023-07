Drei Änderungen

Im Vergleich zur bitteren 1:3-Niederlage gegen Tobol Kostanay ändert Schultz sein Team auf drei Positionen: Für den verletzten Wouter Burger rückt im Mittelfeld der erst 17-jährige Adriano Onyegbule in die Startelf, der heute seinen zweiten Super-League-Einsatz absolviert. In der Offensive ersetzt Liam Millar links aussen Anton Kade. Für den gesperrten Thierno Barry stürmt heute Jean-Kévin Augustin. Stammgoalie Marwin Hitz ist indes weiterhin verletzt und wird wie am Donnerstag durch Mirko Salvi vertreten.