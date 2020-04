Subventionen durch Basel-Stadt – Gelder für Stadtteilsekretariat nur unter Bedingungen Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel steht unter dem Verdacht, politisch nicht neutral zu handeln. Im Grossen Rat regt sich daher Widerstand gegen die Kreditvergabe an das Sekretariat. Martin Regenass

Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel an der Klybeckstrasse in Basel. Foto: Mischa Christen

Stadtteilsekretariate und Quartiervereine sollen die Interessen der Bevölkerung bündeln und deren Bedürfnisse an die Verwaltung herantragen und umgekehrt. In der Sitzung des Grossen Rats vom Mittwoch werden die Parlamentarier Gelder für diese Organisationen sprechen. Insgesamt geht es für die 19 Quartiervereine und Treffpunkte sowie die drei Stadtteilsekretariate um Subventionen in der Höhe von 5,648 Millionen Franken – für die nächsten vier Jahre.