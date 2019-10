Statt Gewinnen gibt es verschmähte Aktien

Natürlich hat die Sache einen Haken, denn einfach so bezahlt Ihnen im momentanen Tiefzinsumfeld niemand derart hohe Coupons. Der Preis dafür bezahlen Sie damit, dass das strukturierte Produkte an die Wertentwicklung von drei bekannte US-Aktien gekoppelt ist – also an das Tech-Unternehmen Apple, an die Ölfirma Exxon Mobile und die Kaffeehauskette Starbucks.

Den Coupon, der Sie aus verständlichen Gründen lockt, erhalten Sie auf jeden Fall ausbezahlt, ausser die Produkteherausgeberin, im konkreten Fall die EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St. Peter Port, Guernsey und die Garantiegeberin, die an der Schweizer Börse gehandelte EFG Bank AG, Zürich, würden Konkurs gehen, was ich indes nicht erwarte.

Das eigentliche Risiko sehe ich bei den drei Aktien, an die das strukturierte Produkt gekoppelt ist. Wenn diese Aktien stark fallen, bekommen Sie ein Problem. Immerhin ist die im Produkt eingebaute Barriere mit 55 Prozent sehr tief.

Dennoch gilt: Sollte eine der drei Aktien während der Laufzeit des Instrumentes bis im April 2021 um 45 Prozent oder mehr einbrechen, bekommen Sie die Aktie mit der schlechtesten Kursentwicklung im Gegenwert Ihres Investments ausgeliefert. Statt des investierten Betrages erhielten Sie dann am Ende der Laufzeit plötzlich Aktien. Dummerweise aber ausgerechnet jene Aktie, die bereits massiv eingebrochen ist und bei der das Unternehmen, das dahinter steht, in dieser Konstellation wohl in der Krise wäre. Sie bekämen also jene Aktie, welche die Anleger an der Börse verschmähen. Darum wäre der Kurs entsprechend tief.

Nun kann man zu Recht einwenden, dass es einiges braucht, dass eine Aktie an der Börse 45 Prozent oder mehr in den Keller geht. Doch unmöglich ist das keineswegs, schon gar nicht während einer Laufzeit von rund eineinhalb Jahren.

Vor diesem Hintergrund rate ich Ihnen, nicht nur auf den schönen Coupon des strukturierten Produktes zu schauen, sondern sich genau zu überlegen, ob Sie das mit dem Instrument verbundene Risiko eingehen wollen und können. Wenn überhaupt würde ich nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens in solche Instrumente investieren.

Angesichts der erhöhten Risiken kommen solche strukturierten Produkte meines Erachtens nur für Anleger in Frage, die über die nötige Risikofähigkeit verfügen und auch bei Börsenturbulenzen nicht gleich schlaflose Nächte haben.

Der Beitrag Statt Gewinn kann es verschmähte Aktien geben erschien zuerst auf Geldblog.