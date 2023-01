Die mit Quarzsandstein aus Alpnach maximal sanierte Freie Strasse. Foto: Dominik Plüss

Basel schwimmt im Geld. Das sechste Jahr in Folge. Jahr für Jahr waren es am Ende mehr als 200 Millionen Franken, die man auf die hohe Kante legen konnte. Fürs Jahr 2022 rechnet man jetzt, so vermeldete Tanja Solands Finanzdepartement am Dienstag dieser Woche, mit einem Plus von 352 Millionen.