Die Geschichte vom Selfmade-Milliardär – «Geld ist Mittel zum Zweck, nicht das Ziel» Peter Grogg gehört zu den erfolgreichsten Selfmade-Milliardären des Landes. Der 79-Jährige hat mit Bachem in den letzten 50 Jahren im Baselbiet Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Noch heute stellt er die Ziele des Unternehmens über seine persönlichen. Kurt Tschan

Peter Grogg hat Bachem zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Peptiden gemacht. Foto: ZVG

Eine Stunde dauerte die offizielle Jubiläumsfeier der Bubendörfer Bachem am 16. Juni. Wegen der Corona-Pandemie wurde auf eine normale Feier zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens verzichtet. Es blieb bei einer virtuellen Zusammenkunft. Firmengründer Peter Grogg meldete sich mit einer kurzen, aber eindrücklichen Botschaft an seine Belegschaft. Zuerst erinnerte er an seinen Vater. «Was du nicht kannst, lernst du. Du musst es nur wollen», hatte ihm dieser beigebracht. Noch heute stellt er die Ziele des Unternehmens über seine persönlichen und sagt: «Geld ist Mittel zum Zweck, nicht das Ziel.» Man könne als Vorgesetzter viel von anderen verlangen, wenn man selbst bereit sei, noch mehr zu leisten.