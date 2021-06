Geld für Miete oder Zahnarzt – Basler Stiftung hilft Kunstschaffenden in Not Während der Corona-Pandemie haben viele Künstlerinnen und Künstler besonders gelitten. Das spürte die Stiftung Thorens; sie hat weitaus mehr Unterstützungsbeiträge geleistet als in früheren Jahren. Dominik Heitz

Die Gründer der 25 Jahre alten Stiftung Thorens: Riitta und Daniel Blaise Thorens-Hietanen.

20 Jahre lang hatten sie Künstlerinnen und Künstlern, die in einer finanziellen Notlage waren, Bilder abgekauft, um ihnen so zu helfen. «Doch das war keine Lösung», sagt Daniel Blaise Thorens, der mit seiner Frau Riitta Thorens die Galerie Daniel Blaise Thorens Fine Art Gallery AG betreibt und im Kunsthandel tätig ist. Deshalb entschied sich das Ehepaar 1995, eine Stiftung für in Not geratene Kunstschaffende zu gründen: die Fondation Thorens.

Das ist nun 25 Jahre her. In dieser Zeit hat die Stiftung über 3 Millionen Franken an Unterstützungsbeiträgen ausgerichtet; mehr als 1730 Künstlerinnen und Künstler sind dabei bisher zum Zug gekommen. Die Stiftung hilft unterschiedlichen Kunstschaffenden; das können Schauspieler, Maler, Clowns oder Musiker sein. Im vergangenen Jahr wurden 117 Unterstützungsbeiträge geleistet; normalerweise sind es durchschnittlich um die 80. «Die Corona-Pandemie hat einen grossen Einfluss gehabt», sagt Daniel Blaise Thorens. «Vor allem Musikerinnen und Musiker, die nicht konzertieren durften, hatten bei uns Unterstützungsbeiträge beantragt.»