70 Jahre Aromat – Gelb gewürzt ist halb gekocht Wer hats erfunden? Und wie ungesund ist es wirklich? 11 Fragen und Antworten rund um den Schweizer Klassiker. Nina Kobelt

Ei, ei, so viel Aromat! Das Würzmittel hat nicht nur an Ostern Hochsaison, sondern immer. Seit 70 Jahren. Foto: Berner Zeitung / Urs Baumann

Letzthin bei «Swiss Dinner»: Kandidat Chris (44), ein erfahrener Koch, der auch schon bei anderen, hochstehenderen TV-Sendungen mitgemacht hat, würzt seine Sauce béarnaise mit Aromat. Chris kommt aus Schweden, lebt aber schon länger in der Schweiz und nennt den Geschmacksverstärker «Magic Powder». Bemerkenswert an der ganzen Situation sind zwei Details: Aromat als Schweizer Klassiker passt wohl nirgends besser als in eine Sendung, die «Swiss Dinner» heisst. Und: Der strenge Juror Erik Haemmerli, ein Profikoch, zeigte sich begeistert ob der Tatsache, dass jemand Aromat braucht. Dieses Jahr wird die Würze 70. Und für einmal erlauben wir uns, das Wort «Kult» zu gebrauchen. Das magische Pulver ist kultig. Wir klären die dringendsten Fragen.