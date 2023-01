Baselbieter Wahlen – Gelassenheit statt Ansturm Die verwechselten Wahllisten für die Landratswahlen erhöhen kaum jemandes Puls. Daniel Aenishänslin

Offenbar bleiben die Baselbieter Wählerinnen und Wähler gelassen. Wegen der falsch verteilten Wahllisten ist bislang keine Hektik aufgekommen. Foto: Dres Hubacher

Der grosse Ansturm ist ausgeblieben. Die Wählerinnen und Wähler haben nicht in Scharen ihre Gemeindeverwaltungen gestürmt, um fälschlich erhaltene Wahllisten für die Landratswahlen gegen die richtigen auszutauschen. In sieben Gemeinden der Wahlkreise Liestal, Sissach und Waldenburg waren einigen Einwohnerinnen und Einwohnern die Wahllisten eines anderen Wahlkreises zugestellt worden. Es handelt sich um die Gemeinden Liestal, Lupsingen, Seltisberg, Ziefen, Langenbruck, Reigoldswil und Sissach.

Keine Auskünfte konnten aus Langenbruck und Ziefen eingeholt werden, denn die beiden Verwaltungen waren am Dienstag geschlossen. Noch am meisten war auf der Gemeindeverwaltung von Sissach los. Am Montag wollten drei Personen ihre Wahllisten tauschen, am Dienstag deren vier. «Wir hoffen, dass es sich lediglich um einen fehlerhaften Stapel handelt», sagte Sachbearbeiterin Eveline Stohler, «das wären dann 50 Stück.» In Reigoldswil suchte gar niemand die Verwaltung auf, um umzutauschen. Nicht anders verhielt es sich in der Gemeinde Seltisberg und im Baselbieter Kantonshauptort Liestal.

Ein guter Tipp

Jacqueline Stöcklin, die Gemeindeverwalterin von Lupsingen, tauschte zweimal um. Und sie hält einen guten Rat an jene bereit, die bereits gewählt haben und nicht sicher sind, ob sie dies mit der richtigen Liste getan haben: «Suchen Sie im Altpapier nach den nicht verwendeten Listen. Auf ihnen ist der Wahlkreis vermerkt.» Einmal abgegebene Wahllisten könnten allerdings nicht zurückgegeben werden, präzisiert Stöcklin.

