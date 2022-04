Einkehren: Restaurant Eigenhof in Seewen – Gekommen, um zu reiten, und «hängen» geblieben Zwischen Himmelried und Seewen stellt der Eigenhof etwas dar: Er beherbergt mehrere Ställe, ein Haus und ein Restaurant. Empfangen und bewirtet werden Gäste von der Hausherrin persönlich. Robert Bösiger

Hausherrin Margrit Wiggli mit Ehemann Josef, Tjara (links) und Urenkelin Emilia im Eingang ihres Restaurants Eigenhof in Seewen. Foto: Nicole Pont

An jenem denkwürdigen Tag anno 1944, als Graf von Stauffenberg und ein paar Zeitgenossen ihr (missglücktes) Attentat auf den «Führer» Adolf Hitler in der Wolfsschanze begehen, erblickt Margrit Burch in der Zentralschweiz das Licht der Welt. Sie wäre wohl nie hier ins Schwarzbubenland gekommen, wäre sie nicht fürs Leben gern geritten und so eher zufällig auch auf den Eigenhof gekommen – um zu reiten. Und weil sie bei dieser Gelegenheit Josef Wiggli kennen und lieben lernt, bleibt sie hier «hängen».