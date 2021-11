Ausstellung über Schellen-Ursli – Geissen und Glockengeläut am Spalenbrunnen In der Spalenvorstadt hat der Verein Zwischenzeit mit einer Geissenherde und singenden Schülern die Ausstellung «Schellen-Ursli erobert die Welt» eröffnet. Dominik Heitz

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Kinder, kostümiert wie der berühmte Schellen-Ursli, waren freudig bei der Sache, sangen aus voller Kehle das Chalandamarz-Lied und trugen Kuhglocken vor sich her. Video: Lucia Hunziker

Hat es so etwas in Basel schon einmal gegeben? Plötzlich ertönte am Freitagabend um 17 Uhr in der Spalenvorstadt wildes Glockengeläut. Über zwanzig Primarschulkinder des Petersschulhauses marschierten auf. In blauen Blusen und mit roten Zipfelmützen kamen sie vom Spalentor her, trugen Kuhglocken vor sich her und machten damit ordentlich Lärm. Ihr Weg führte sie zum Spalenbrunnen. Im Schlepptau hatten sie zwölf Geissen von Klosterfiechten, die solche Auftritte gewohnt sind.

Es war nichts weniger als eine Art Chalandamarz, der sich da abspielte, nur dass hier nicht – wie es sich für diesen Brauch gehört – das Frühjahr gefeiert, sondern eher der Winter eingeläutet wurde. Dessen ungeachtet waren die Kinder, kostümiert wie der berühmte Schellen-Ursli, freudig bei der Sache. Aus voller Kehle sangen sie zweimal das Chalandamarz-Lied und liefen dabei um den Brunnen herum.