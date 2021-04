In einigen Alters- und Pflegeheimen in der Region wurden ganze Wohngruppen abermals in Quarantäne geschickt. Foto: Keystone

In einigen Alters- und Pflegeheimen in der Region wurden ganze Wohngruppen abermals in Quarantäne geschickt, obwohl alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner seit längerem durchgeimpft sind. In zwei Baselbieter Heimen sind solche Fälle bekannt. Diese sind gerade in Altersheimen schwer nachzuvollziehen.

Denn das fragwürdige Bild zeigt sich ausgerechnet dort, wo die Ausgangslage so erscheint, wie sie sich die breite Masse in einigen Monaten wünscht. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) versprach noch vor ein paar Tagen, die Massnahmen spätestens im August fallen zu lassen, wenn alle Impfwilligen sich impfen lassen konnten. Mit Blick auf die Heime schwindet auch diese Zuversicht.