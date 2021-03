Modelle zu den Corona-Kriterien – Geht es so weiter, könnte der Bundesrat schon nach Ostern verschärfen Ob es neue Einschränkungen gibt, hängt von klar definierten Richtwerten ab. Wir haben berechnet, wann diese überschritten werden könnten. Yannick Wiget , Sebastian Broschinski , Marc Brupbacher

Warnt vor steigenden Fallzahlen: Gesundheitsminister Alain Berset während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die dritte Corona-Welle rollt an: Am Mittwoch hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstmals seit langem wieder mehr als 2000 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Bundesrat bald über erneute Verschärfungen entscheiden muss. Als Basis dafür dienen die Richtwerte seines 3-Phasen-Modells. Wir haben berechnet, wann diese Werte überschritten werden, wenn sich die Lage so weiterentwickelt wie bisher.

Das 3-Phasen-Modell des Bundesrats Infos einblenden Der Bundesrat will anhand von vier Richtwerten entscheiden, ob weitere Verschärfungen nötig werden. Diese Kriterien stellen keinen Automatismus dar, sondern dienen als Entscheidungsgrundlage. * 1. Phase: Bis alle aus Risikogruppen vollständig geimpft sind Es gelten folgende Schwellenwerte, solange nicht alle Personen der Risikogruppen geimpft sind: 14-Tages-Inzidenz: <350

IPS-Belegung Covid-19: <300

R-Wert (7-Tg.-Ø): <1,15

Spitaleintritte (7-Tg.-Ø): <80 Sollte einer oder mehrere Schwellenwerte überschritten werden, könnte der Bundesrat die Massnahmen verschärfen. Nach den Verschärfungen würden neue Zielwerte gelten: 14-Tages-Inzidenz: <250

IPS-Belegung Covid-19: <250

R-Wert (7-Tg.-Ø): <1

Spitaleintritte (7-Tg.-Ø): <50 Die Zielwerte wurden definiert, um aufzuzeigen, ab wann wieder über eine Lockerung der Verschärfungen diskutiert werden soll. ** 2. Phase: Sobald alle aus Risikogruppen geimpft sind Es können weniger strenge Richtwerte akzeptiert werden. Ein Anstieg der 14-Tages-Inzidenz über 350 soll möglich sein. Der Bundesrat muss diese Richtwerte erst noch definieren. *** 3. Phase: Sobald alle geimpft sind, die das wollen Auf Einschränkungen soll ganz verzichtet werden. Ob in dieser Phase noch Richtwerte nötig sind, ist noch unklar.