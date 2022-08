Sicherheit beim Rheinschwimmen – «Geht ein Mensch durch die Schraube, wird er zu Hackfleisch» Zahlreiche Badende halten sich nicht an die Regeln und schwimmen auf Kleinbasler Seite links der roten Bojen. Kapitäne von Grossschiffen warnen davor. Martin Regenass

Befinden sich Schwimmer zu nahe am Tanker, könnte sie der Sog der Wasserverdrängung heranziehen. Deshalb müssen sie zwischen dem Ufer und den roten Bojen schwimmen. Foto: Martin Regenass

«Go away, go away», schreit ein Mann auf dem Bug des Tankers Eurasia kurz vor der Mittleren Brücke. Diese Rufe richtet der Ausguck am Freitag um 15.30 Uhr an Schwimmer, die talwärts auf dem Rhein links von den roten Bojen schwimmen. Die Bojen grenzen die Schwimmzone für Badende von der Rinne für die Schifffahrt ab.