Baselbieter Landrat – Geht die Kantonalbank unnötige Risiken ein? Die Basellandschaftliche Kantonalbank müsse über ihre Geschäfte transparenter informieren, findet SVP-Landrat Peter Riebli. Das sei nicht immer möglich, kontert Finanzdirektor Anton Lauber. Sebastian Schanzer

Die BLKB expandiert. 2020 eröffnete sie eine Niederlassung am Basler Barfüsserplatz. Das kam nicht überall gut an. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Welche strategischen Initiativen hat die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) in den letzten zehn Jahren gestartet? Mit welchem Ziel? Und was haben allfällige Misserfolge die Bank gekostet? SVP-Landrat Peter Riebli wollte es von der Baselbieter Regierung genau wissen und reichte im November vergangenen Jahres eine entsprechende Interpellation ein. Sein Verdacht: Die BLKB hat in verschiedene «risikobehaftete Projekte» investiert und damit einen Weg eingeschlagen, der möglicherweise nicht «dem Wesen einer Kantonalbank» entspreche.