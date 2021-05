Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Geht an den US-Börsen die Post ab, ist die Nationalbank immer dabei Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Inbegriff des konservativen ­Notenbankers: Thomas Jordan. Foto: LMS

Die Schweizerische Nationalbank macht jeden Hype mit – zumindest als Anlegerin im US-Aktienmarkt. Im ersten Quartal des laufenden Jahres war sie beim Börsendrama der US-Detailhandelskette Gamestop voll dabei. Weil Kleinanleger sich über die Social-Media-Plattform Reddit absprachen und so Hedgefonds zwangen, ihre Leerpositionen mit Zukäufen zu decken, stieg der Kurs rasant an. Der Wert der Gamestop-Aktien im Portefeuille der Nationalbank hat sich glatt verzehnfacht, wie der Meldung an die Börsenaufsicht SEC zu entnehmen ist. Thomas Jordan, Inbegriff des konservativen ­Notenbankers, ist aber nicht zum Spieler geworden: Weil die Nationalbank keine einzelnen Aktien kauft, sondern sich am Index orientiert, ist sie einfach immer dabei, wenn an den US-Börsen die Post abgeht. Insgesamt wuchs das Engagement von Jordans Institut in US-Aktien im ersten Quartal um 6,6 Prozent.