Wochenduell zu Frankreichs Superstar – Gehört Kylian Mbappé bereits zu den grössten WM-Spielern der Geschichte? In Katar ist der Franzose der herausragende Akteur. Er hat in seiner Karriere schon neun WM-Tore geschossen – zum Rekord von Miroslav Klose fehlen nur noch sieben.

Ja, Mbappé ist der erste Spieler, der an einer WM vor seinem 24. Geburtstag bereits neun Treffer auf dem Konto hat.

Weder Lionel Messi, Robert Lewandowski noch Cristiano Ronaldo sind an dieser WM besonders in Erscheinung getreten. Dafür aber glänzt Kylian Mbappé in Katar umso mehr und darf sich bereits jetzt als Mann des Turniers bezeichnen. Zu diesem Schluss kommt man selbst dann, wenn man bisher keine Partie gesehen hat und sich lediglich die Statistiken betrachtet. Denn die Zahlen von Mbappé sind gewaltig.

Vier Spiele hat der junge Franzose an diesen Titelkämpfen bestritten. Dabei hat er fünf Treffer erzielt und steht damit an der Spitze der Torjägerliste. Zudem hat Mbappé zwei Tore aufgelegt, wodurch er auf sieben Skorerpunkte kommt. Auch in dieser Kategorie kann dem jungen Franzosen niemand das Wasser reichen. Mit seinen sieben Torbeteiligungen ist er für Frankreich die Lebensversicherung schlechthin. Bei 78 Prozent der Treffer der Mannschaft von Didier Deschamps ist Mbappé beteiligt. Seine Wichtigkeit für die Mannschaft unterstreicht auch die Tatsache, dass der Stürmer bei jedem Spiel, in welchem er in der Startformation stand, zum «Man of the Match» gekürt wurde.

Dass eine überragende WM nicht reicht, um zu den grössten WM-Spielern der Geschichte zu gehören, ist klar. Mbappé jedoch hat auch 2018 in Russland überzeugt und wurde der beste junge Spieler des Turniers. Damals gelangen dem Stürmer zwar «nur» vier Treffer, die Franzosen holten aber den Titel. Damit hat er Messi, Lewandowski und Ronaldo bereits etwas voraus.

Gegenüber Rekordsieger Pelé (drei WM-Titel) liegt Mbappé zwar im Hintertreffen. Doch dem 23-Jährigen bleiben – neben der realistischen Titelchance in diesem Jahr – noch voraussichtlich drei WM-Endrunden, um etwas daran ändern zu können.

Insgesamt steht Mbappé mit seinen neun Treffern in der ewigen Rangliste der WM- Torschützen auf Rang 14; gleich auf mit Messi und vor Ronaldo. Sieben Tore fehlen ihm, um den Rekord von Miroslav Klose einzustellen. Und auch dafür hat der 23-Jährige noch mehr als genug Zeit. Denn er ist der erste Spieler, der vor seinem 24. Geburtstag bereits neun Treffer auf dem Konto hat.

Die nächste Gelegenheit, den Rekorden von Pelé und Klose näherzukommen, bietet sich am Samstag im Viertelfinal gegen England. Die passende Pointe: Gelingt Mbappé ein weiterer Treffer, egalisiert er die Anzahl WM-Tore von Gary Lineker, dem WM-Rekordtorschützen Englands. Luc Durisch

Nein, Mbappé hat nicht zuletzt das Glück, Teil einer goldenen Generation zu sein.

Er ist bis anhin ohne Zweifel die grosse Figur der Weltmeisterschaft in Katar: Frankreichs Stürmer-Juwel Kylian Mbappé. Doch dass der 23-Jährige nun derart im Fokus der Berichterstattung steht, hat nicht nur mit seinen Darbietungen, sondern auch mit den verhaltenen Auftritten seiner Nebenbuhler zu tun. Neymar ist seit seiner Knöchelverletzung im Auftaktmatch gegen Serbien noch nicht wieder das unverzichtbare Element im brasilianischen Angriffsspiel. Lionel Messi spielt zwar solid, aber oft auch ein wenig glücklos. Und Cristiano Ronaldo scheint nach seiner Ausbootung bei Manchester United nun auch im Nationalteam einen schweren Stand zu haben.

So springt also Mbappé in die Bresche. Ihn deswegen gleich zu den grössten Spielern der WM-Geschichte zählen zu wollen, wäre aber verfrüht. Gewiss, seine neun geschossenen WM-Tore sind mehr als beachtlich. Doch zeigen sie, wie im Falle von Rekordhalter Miroslav Klose, der mit Deutschland gleich viermal in einem WM-Halbfinal stand, vor allem auch, wie gut die französische Nationalmannschaft zurzeit ist. Selbst ohne die verletzten Paul Pogba und Karim Benzema stehen Mbappé mit Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé und Olivier Giroud weitere Offensivspieler von Weltklasseformat zur Seite. Rekorde können mit einem solchen Team eher gebrochen werden. Auch deshalb hinken Vergleiche mit Ronaldo oder Messi, die nicht das Glück haben, Teil einer goldenen Generation zu sein.

Wie schon 2018, als Mbappé beim französischen Titelgewinn zum besten Nachwuchsspieler der WM ausgezeichnet wurde, werden seine Leistungen auch heute meist unter dem Aspekt seines noch jungen Alters bewertet. Dies bedeutet aber auch: Mbappé hat für sein Alter zwar schon viel erreicht und ist ohne Zweifel auf gutem Weg, zu einem der Grössten seines Sports zu werden. Doch im Fussball-Olymp angekommen ist er bei weitem noch nicht. Zu fest kann und muss sich der junge Spieler noch entwickeln.

Dies übrigens auch abseits des Fussballplatzes. Mbappés Lachanfall, als er von einem französischen Journalisten gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, auch einmal mit dem TGV anstelle des Flugzeugs an ein Ligaspiel zu fahren, mag hier als Mahnung dienen: Wer seiner Zeit hinterherhinkt, kann auch nicht zum Besten seiner Zeit werden. Daran ändern auch neun WM-Tore nichts. Darius Aurel Meyer

