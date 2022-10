Die Frage nach dem FCB-Spiel – Gehören Diouf, Amdouni und Zeqiri in Genf in die Startelf? Die drei jungen FCB-Profis wurden in Bratislava alle in der 64. Minute eingewechselt und machten aus einem 1:3-Rückstand ein 3:3. Oliver Gut

Haben sich in Bratislava beim zweiten Basler Treffer gefunden: Andy Diouf (vorne) und Zeki Amdouni. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Ist es nur eine Frage der Tagesform gewesen – oder eben einfach der Ausdruck von Qualität, wie sie andere Spieler im Kader des FC Basel nicht haben? Klar beantworten lässt sich diese Frage nach einer Partie nicht. Sicher ist nur: Im Conference-League-Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava veränderte sich für Rotblau vieles zum Guten, als Alex Frei in der 64. Minute gleich drei Wechsel vornahm. Es kamen der 19-jährige Andy Diouf, der 21-jährige Zeki Amdouni sowie der 23-jährige Andi Zeqiri – und es kamen bald zwei Tore, an denen dieses Trio nicht nur grossen Anteil hatte, sondern die Rotblau auch den Abend retteten, weil so aus einem 1:3-Rückstand ein 3:3 wurde.

Geht es nun um die nächste, schwierige Auswärtspartie, die der FC Basel am Sonntag in der nationalen bei Servette Genf bestreitet, dann ist dies allein ein gutes Argument, um aus dem Einwechseltriumvirat von Bratislava ein Startertrio am Lac Léman zu machen. Hinzu kommt die Frische, die sie sich durch ihren lediglich halbstündigen Einsatz bewahren konnten. Und schliesslich ist es auch so, dass keiner der drei damit in eine Position rutschen würde, in der er zuvor noch nicht war: Diouf war in der bisher besten Basler Phase mit acht Siegen in neun Partien viermal Starter. Amdouni war bis zu seiner Verletzung meistens der offensive Spielmacher von Beginn an und Zeqiri bislang jener Mittelstürmer, auf den Alex Frei am häufigsten setzte.

Allerdings gibt es auch Argumente, um das Trio nicht gleich wieder auf den Schild zu heben und gleichzeitig in die Startelf zu rotieren. Da ist die Inkonstanz in der bisherigen Saison, die zwar auch andere Basler begleitet, von der aber Diouf und Zeqiri nicht ausgenommen werden können. Beide haben unübersehbar interessante Qualitäten. Beide haben aber auch einige Auftritte gehabt, bei denen unter dem Strich wenig Brauchbares entstand. Bei Amdouni wiederum kommt hinzu, dass mit ihm die Systemfrage einhergeht: Meist spielten die Basler mit ihm in einem 4-2-3-1 – am erfolgreichsten aber waren sie bisher im 4-1-4-1.

Und schliesslich ist noch dies: In Bratislava haben sie nicht nur Qualität bewiesen, sondern auch den Gedanken aufkommen lassen, dass man mit ihnen auf der Ersatzbank eine Alternative in der Hinterhand hätte, mit der sich eine Partie massgeblich verändern liesse …

Wie würden Sie sich in Genf entscheiden, wenn Sie Alex Frei wären?

