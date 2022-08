Sweet Home: 10 Inspirationen – Gehen Sie das noch in den Ferien an Kreative Projekte oder noch einmal im Grünen picknicken: So vollenden Sie die Ferienzeit mit Glücksgefühlen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Richten Sie sich endlich einen Kreativplatz ein

Ein grosser Tisch für kreatives Schaffen. Foto über: Alvhem

So heiss war der Sommer noch nie und diese Tatsache macht berechtigterweise auch etwas träge. Dennoch macht die Ferienzeit auch Lust auf Neues, auf Projekte und kreatives Schaffen. Wer lange weg war, freut sich meist wieder auf das Heimkommen und bringt dabei auch so manche Pläne mit nach Hause. Richten Sie sich einen Ort ein, an dem Sie diese auch umsetzen können. Ein aktives Zuhause braucht einen Kreativplatz. Ein Ort, an dem man die Dinge auch mal zum Weitermachen stehen lassen kann. Denn wenn man Nähmaschine, Malsachen oder Werkzeug immer in der ganzen Wohnung herumtragen muss, hemmt das die Aktivität ungemein.