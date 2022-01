Schweizer gut im Rennen – Völlig verrückter erster Lauf in Adelboden Luca Aerni liegt nach dem ersten Lauf als Dritter nur fünf Hundertstel hinter den Führenden Fabio Gstrein und Manuel Feller. 24 Fahrer klassieren sich innerhalb von einer Sekunde. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Der beste Schweizer: Trotz einem Fehler ist Luca Aerni im ersten Lauf schnell unterwegs. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Zweiter Tag in Adelboden – zweiter Festtag in Adelboden? Das ist die grosse Frage. Nach Marco Odermatts Sieg im Riesenslalom-Klassiker vom Samstag dürfen sich die Schweizer jedenfalls auch im Slalom Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Was natürlich an Luca Aerni liegt. Dem Berner gelingt ein starker erster Lauf, trotz einem Rutscher liegt er nur fünf Hundertstel hinter den Führenden Fabio Gstrein und Manuel Feller.

Weiter nach der Werbung

Überhaupt gelingt den Schweizern ein ansprechender Auftritt zur Ouvertüre: Auch Ramon Zenhäusern (6.), Daniel Yule (11.), Sandro Simonet (14.), Tanguy Nef (17.), Loïc Meillard (19.) und Marc Rochat (30.) klassieren sich für den zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr).

Was auffällt: Die engen Abstände. Die Top 10 liegen innerhalb 44 Hundertstel, 24 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Es ist ein verrückter erster Lauf bei schwierigen Bedingungen, weil der Schnee die Piste aufweicht. Wobei einige damit keinerlei Mühe bekunden. Die Österreicher Johannes Strolz und Marc Digruber klassieren sich mit Startnummer 38 respektive 35 in den Top 10. Ihrem Landsmann Dominik Raschner gelingt gar das Kunststück, sich mit Startnummer 53 für den zweiten Lauf zu qualifizieren.

Für die Favoriten indes hat sich die Reise ins Berner Oberland überhaupt nicht gelohnt. Clément Noël und Sebastian Foss-Solevaag – die Sieger der bisherigen Slaloms in diesem Winter – scheitern ebenso wie Kristoffer Jakobsen, der in Val-d-Isère und Madonna di Campiglio auf dem Podest stand.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.