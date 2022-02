Exklusive Archivrecherche zu Iwan Iljin – Geheimakte von Putins Lieblingsphilosoph wird erstmals veröffentlicht Die Schweizer Behörden hielten ihn für einen Agenten von Joseph Goebbels: Iwan Iljin ist der wichtigste philosophische Stichwortgeber von Wladimir Putin – auch bei der Ukraine-Invasion. Andreas Tobler

«Gibt sich als Monarchist aus, doch wird das bezweifelt» – Erste Karte der Schweizer Staatsschutzfiche von Wladimir Putins Lieblingsphilosoph. Foto: Schweizerisches Bundesarchiv

Er ist Putins wichtigster Stichwortgeber – und lebte 16 Jahre lang in der Schweiz, wo er unaufhörlich an seinem umfangreichen Werk schrieb. Die Rede ist vom Russen Iwan Iljin, geboren 1883 in Moskau, gestorben 1954 in Zollikon.