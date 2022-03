Sozialhilfe im Baselbiet – Gegnerschaft der Reform fährt zweigleisig Neben sozialen Organisationen bekämpfen die Baselbieter SP und die Grünen das neue Gesetz mit einer eigenen Kampagne. Jan Amsler

Erika Eichenberger (Grüne), Miriam Locher (SP) und Adil Koller (SP) präsentieren ihre Argumente für ein Nein zur Sozialhilfereform (v.r.). Foto: Jan Amsler

Das Bündnis Verkehrt, bestehend aus rund 20 sozialen Organisationen, hat vor kurzem den Abstimmungskampf ums neue Baselbieter Sozialhilfegesetz lanciert. Nun doppeln die SP und die Grünen nach. Beide Gruppierungen bekämpfen die Reform, allerdings mit zwei separaten Kampagnen.

Inhaltlich steht für beide Komitees im Zentrum, dass der Grundbedarf von momentan 997 Franken pro Monat um 40 Franken gekürzt werden soll, wenn jemand länger als zwei Jahre von der Sozialhilfe lebt. Zwar sind zahlreiche Ausnahmen formuliert, doch gemäss SP und Grünen sind 1000 Personen betroffen. Die Gegnerschaft will sich gegen einen Systemwechsel hin zu einer disziplinierenden Sozialhilfe wehren, weil sie Stigmatisierung und eine soziale Isolation befürchtet.

Vorteile ausgeblendet

Auf potenzielle Vorteile der Reform – namentlich die Möglichkeit auf einen Motivations- oder Beschäftigungszuschuss oder das neue kantonale Assessment-Center – gehen die Politikerinnen und der Politiker an der Präsentation vom Dienstag kaum ein. Dafür bekräftigen auch sie, allenfalls auf juristischem Weg gegen das Gesetz vorgehen zu wollen. «Wir müssen alles dafür tun, die Menschen am Rand der Gesellschaft zu unterstützen», sagt SP-Kantonalpräsidentin Miriam Locher dazu.

Doch warum überhaupt zwei separate Nein-Komitees? Es gehe nicht etwa um Abgrenzung, sagt SP-Landrat Adil Koller. Mit diesem Vorgehen solle aufgezeigt werden, wie breit die Gegnerschaft aufgestellt sei. Erika Eichenberger, Landrätin und Vizepräsidentin der Grünen, ergänzt auf Nachfrage, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Gegensatz zum zivilgesellschaftlichen Nein-Komitee andere politische Möglichkeiten und Instrumente hätten.

Mehr statt weniger Grundbedarf

Tatsächlich sind bereits Ideen vorhanden, wie die Baselbieter Sozialhilfe nach der Abstimmung auf parlamentarischem Weg abgeändert werden könnte. Genannt werden die Stichworte höherer Grundbedarf – der heutige entspricht gemäss Schweizerischer Konferenz für Sozialhilfe dem Minimum – und grosszügigere Vermögensfreibeträge, aber auch eine Regionalisierung und Professionalisierung der nebenamtlichen Sozialhilfestellen in den Gemeinden. Alles Themen, die in der jetzigen Vorlage vorkommen, aber den Ansprüchen nicht genügen.

Überhaupt scheint das neue Sozialhilfegesetz in der Politik nur wenige wirklich zufriedenzustellen. Auch die SVP, die die gegenwärtige Reform ausgelöst hat, kündigte bereits an, nach der Abstimmung noch Anpassungen vornehmen zu wollen – allerdings in die gegenteilige, restriktivere Richtung.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

