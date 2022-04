Abstimmungskampf beim orangen Riesen – Gegner von Migros-Alkohol werben Genossenschafter an Das Blaue Kreuz macht in einer Kampagne Stimmung gegen die Einführung von Wein und Schnaps beim Grossverteiler. Neue Genossenschafterinnen sollen helfen, Alkohol bei der Migros zu verhindern. Erich Bürgler

Ja oder Nein zur Einführung von Alkohol: Alle Mitglieder der Migros-Genossenschaften haben die Wahl. Ein neues Bier kommt auf jeden Fall in die Regale. Foto: PD

Für Menschen mit Alkoholproblemen war die Migros bislang eine sichere Oase. Beim Einkaufen in den Läden des orangen Riesen konnten sie es vermeiden, an Regalen mit Bier, Wein und Schnaps vorbeizukommen. Die Suchtorganisation Blaues Kreuz will mit einer Kampagne dafür sorgen, dass dies so bleibt.