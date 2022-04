WM in Katar: Bloss nicht Serbien – Gegner? Tickets? Menschenrechte? Die grossen Fragen zur WM-Auslosung Granit Xhaka will den WM-Titel, Murat Yakin nimmt es lockerer, und der SFV sahnt gross ab: Heute Abend wird die umstrittene Winter-WM endgültig lanciert. Florian Raz Thomas Schifferle

Die Auslosung: Wie die Töpfe aussehen

Um 18 Uhr heute Abend geht es los mit der Auslosung der WM-Gruppen. Von den 32 Teilnehmern sind 28 gemäss ihrem aktuellen Platz in der Fifa-Weltrangliste in vier Töpfe eingeteilt worden. Ausnahme ist Gastgeber Katar, der als Kopf der Gruppe A gesetzt ist. Jene Nationen, die noch Playoff-Spiele ausstehend haben, landen automatisch in Topf 4.