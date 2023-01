Jetzt muss Muttenz an die Urne – Gegner sammeln 1400 Stimmen gegen Windrad Weil genügend Unterschriften gesammelt wurden, kommt das Referendum gegen die geplante Windkraftanlage zustande. Jetzt muss das Stimmvolk über das umstrittene Projekt abstimmen. Karoline Edrich

Das 200 Meter hohe Windrad wäre vom Muttenzer Bahnhof aus deutlich sichtbar. Bild: Nicole Pont

Mit 1436 Stimmen haben die Gegner in den letzten Tagen genügend Unterschriften für ein Referendum gegen eine Windkraftanlage im Hardwald gesammelt. Dies verkündete das Referendumskomitee in einer aktuellen Medienmitteilung. Somit kommt die Abstimmung über das umstrittene Projekt nun vor das Stimmvolk. «Wir sind überwältigt. Bereits 500 Unterschriften hätten für ein Referendum gereicht. Die hohe Zahl an Stimmen zeigt, dass ein grosser Teil der Muttenzer gegen eine Windkraftanlage ist», sagt FDP-Politiker Daniel Schneider, Mitglied im Referendumskomitee.

Das Referendumskomitee übergibt die Unterschriften an Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt. Von links nach rechts: Daniel Schneider, Aldo Grünblatt, Anita Biedert, Serge Carroz. Bild: zvg

Schon länger ist das Windrad in der Gemeinde ein umstrittenes Thema. An einer Gemeindeversammlung im Sommer 2021 wurde die entsprechende Zonenplanmutation mit 118 zu 96 Stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt. Die Gegenargumente: Ein Windkraftwerk mache zu viel Lärm, sei zu nahe am Siedlungsgebiet gebaut, und Nachteile stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Buhrufe im Gemeinderat

Aufgrund von einem Antrag der beiden Grünliberalen Umut Gökbas und Marc Herb beim Gemeinderat wurde das Projekt ein zweites Mal auf die Traktandenliste gesetzt. Zuvor erhielt die Gemeinde eine Petition von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachmittelschule Muttenz mit derselben Forderung. Sie begründeten das politisch ungewöhnliche Vorgehen unter anderem mit der veränderten Lage am Energiemarkt in der Folge des Krieges in der Ukraine.

Im Dezember wurde in der Gemeindeversammlung erneut über das Windrad abgestimmt, allerdings hatten sich die Mehrheitsverhältnisse deutlich verändert: 189 Personen stimmten der Zonenmutation zu, die es der Primeo Energie erlaubt, am vorgesehenen Standort ein 200 Meter hohes Windrad aufzustellen. 85 Stimmberechtigte lehnten sie ab. Unter Buhrufen wurde noch am selben Abend das Referendum angekündigt.

Unterstützt wurde das Referendum von dem Verein Windstill. Mediensprecher Christoph Keigel zeigt sich erfreut über die hohe Anzahl Unterschriften. «Fast 1500 Stimmen sind ein klares Zeichen», so Keigel. Bevor in Muttenz das erste Windrad auf Baselbieter Boden zu stehen kommt, muss die Einwohnerschaft dies nun an der Urne bestätigen. Danach dürfte es – bei einer Annahme – rund anderthalb Jahre dauern, bis ein Baugesuch vorliegt, wie ein Vertreter der Primeo Energie auf Anfrage der BaZ sagte.

