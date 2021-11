Sie nennen sich «Aufrecht Schweiz» – Gegner des Impfzwangs gründen politische Plattform Die Massnahmenkritiker wollen bei den nächsten kantonalen Urnengängen und den Parlamentswahlen 2023 mit eigenen Kandidaten antreten. Kurt Pelda

Demonstration gegen die Ausweitung des Covid-Zertifikats in Bern am 21. September 2021. Foto: Keystone

Eine Partei soll es zwar nicht sein, dennoch wollen die Gegner von Massnahmen und Impfzwang demnächst eine eigene politische Bewegung vorstellen. Mit dieser neuen Formation planen sie, an den kommenden Wahlen auf kantonaler und nationaler Ebene teilzunehmen. Die Bewegung, die keine Partei sein will, nennt sich «Aufrecht Schweiz» und wird nach Angaben der Verantwortlichen unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über das Covid-Gesetz an den Start gehen.

Ziel ist es, all jenen eine politische Heimat zu geben, die sich von der derzeitigen Politik enttäuscht fühlen – vor allem wegen der Corona-Einschränkungen und der Impffrage. Die Website des Vereins Aufrecht Schweiz, die sich noch im Aufbau befindet, zielt dabei auch ganz besonders auf Menschen, die sich bisher kaum für Politik interessierten.