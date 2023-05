Dritter Anlauf in zwei Jahren – Gegner des Covid-Gesetzes starten ihre Kampagne Zum dritten Mal innert zwei Jahren will eine Allianz aus Bürgerrechtsorganisationen, Vereinen und Parteien die aus ihrer Sicht schädlichen Pandemie-Massnahmen beenden. Das Volk stimmt am 18. Juni über die Vorlage ab.

Nicolas Rimoldi, Präsident von Mass-voll, überreicht eine Schachtel mit den gesammelten Unterschriften gegen das Covid-Gesetz an die Bundeskanzlei in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/30. März 2023)

Das Referendumskomitee gegen das verlängerte Covid-19-Gesetz hat seine Kampagne gestartet. Ein Nein zur Vorlage am 18. Juni bedeute die Rückkehr zur Normalität, hielt das Komitee aus Gegnern der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie am Donnerstag vor den Medien in Bern fest. «Corona ist vorbei und das Covid-Zertifikat muss verschwinden», sagte Nicolas Rimoldi, Präsident der Bewegung Mass-voll. Man müsse dem Bundesrat das Notrecht wegnehmen.

Die Menschen im Land hätten genug von Massnahmen, Streit und Diskriminierung. «Sie wollen die Schweiz wieder zurück», erklärte Rimoldi.

Die Ablehnung verhindere eine «jederzeit drohende Einführung» des Corona-Zertifikats, überwinde die Spaltung der Gesellschaft und stopp die Beschneidung der Grundrechte, argumentierte das Komitee.

Im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Abstimmungen über das Covid-Gesetz entfallen nach Ansicht der Gegner dieses Mal die ausschlaggebenden Punkte: Bei der ersten waren es die Finanzhilfen, bei der zweiten Covid-Zertifikat und Impfung.

Komitee macht Lügen geltend

Das Zertifikat erwies sich den Angaben zufolge als nutzlos. Die Stimmbürgerinnen und -bürger seien belogen worden. Gesundheitsminister Alain Berset habe behauptet, das Zertifikat zeige, dass jemand nicht mehr ansteckend sei. Das sei falsch.

Auch von der «Impflüge» sprachen Massnahmenkritiker an ihrer Medienkonferenz. Für Roland Bühlmann, Co-Präsident der Freunde der Verfassung, sind die Impfungen ein «Milliardengrab». Die Beweislage für die Wirksamkeit sei dünn. Die Wahrheit lasse sich nicht immer unter den Teppich kehren, auch nicht mit dem Vorwurf von Verschwörungstheorien.

Nutzloses Gesetz

Das Covid-19-Gesetz schütze niemanden – im Gegenteil, befindet das Komitee. Längst sei die Unwirksamkeit der Massnahmen erwiesen. Sie hätten grossen Schaden angerichtet. Als Beleg nannte das Komitee geschlossene Betriebe, zerstörte Existenzen und die gesundheitlichen Schäden – gerade bei jungen Menschen. Die Bilanz lese sich wie ein Kriegsbericht, sagte Maria Pia Ambrosetti von Helvethica Ticino, einer Partei, welche bei den jüngsten Wahlen im Tessin auf Anhieb zwei Parlamentssitze erobert hatte.

Andreas Gafner, Nationalrat der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU/BE), erklärte, im Abstimmungskampf werde wieder das «spalterische Zertifikat» beworben. Dass es für Auslandreisen nötig sei, stimme nicht.

Michelle Cailler, die Präsidentin des Mouvement Fédératif Romand, warf Berset vor, mit der Anpreisung neuer Medikamente, welche dank des Gesetzes entstehen würden, unterstütze er nur die Pharmaindustrie.

Neuer Lockdown möglich

Mit der Verlängerung drohe jederzeit wieder eine Schliessung von Restaurants und Läden, obwohl für solche Massnahmen die wissenschaftliche Grundlage fehle. Nicht zuletzt führten die Massnahmengegner demokratiepolitische Bedenken ins Feld. Der Ausnahmezustand dürfe nicht zum Normalfall werden.

Das aus Mass-voll, Freunden der Verfassung, EDU, Helvethica Ticino und Mouvement Fédératif Romand zusammengesetzte Komitee brachte für das Referendum gut 60'000 Unterschriften zusammen. Nötig sind 50'000.

SDA/fal

