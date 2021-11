Aufgeheizter Abstimmungskampf – Gegner des Covid-Gesetzes fühlen sich gemobbt Die Freunde der Verfassung klagen, dass Vandalen Dutzende ihrer Abstimmungsplakate zerstören. Und dass lokale Behörden ihre demokratischen Rechte beschneiden. Mischa Aebi

Ein pensionierter Arzt zerstört die Plakate eines impfskeptischen Bauern. Der Bauer prangert nun den Täter auf einem Holzschild an. Foto: zvg So sah das Plakat am Tag nach der ärztlichen Operation aus. Foto: zvg 1 / 2

Im aargauischen Unterentfelden sind Abstimmungsplakate des Vereins Freunde der Verfassung nicht erwünscht. Und zwar auch dann nicht, wenn die Banner mit den Nein-Parolen an den üblichen Plakatstandorten hängen. Am Freitag haben die Behörden die Plakate der Verfassungsfreunde in der 4000-Seelen-Gemeinde abgehängt.

Das war absehbar. Denn Tage zuvor hatte Gemeindeschreiberin Brigitte Woodtli den Covid-Gegnern per Mail angekündigt, dass man die Banner entfernen werde. Begründung: Es liege keine Bewilligung vor. In der Verordnung des Kantons Aargau heisst es zwar ausdrücklich, dass es für Plakate bei Abstimmungen keine Bewilligung brauche, sofern der Landeigentümer damit einverstanden sei. Die Gemeinde stellt sich aber auf den Standpunkt, dass sie als Besitzerin des öffentlichen Bodens eine Bewilligung verlangen dürfe.