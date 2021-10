Leichenspürhund vor Ort – Gegenstände bei Fahndung nach Verlobtem von Gabby Petito gefunden Bei der Suche nach dem Freund der getöteten 22-Jährigen in Florida sind persönliche Gegenstände ihres Partners gefunden worden. Gerichtsmediziner sind vor Ort. Das FBI hielt eine Pressekonferenz ab.

Medienberichten zufolge wurde auch ein Gerichtsmediziner gerufen und ein Leichenspürhund eingesetzt. Screenshot: CNN

Im Fall der bei einem US-Roadtrip getöteten Gabby Petito hat der Fund von Gegenständen die Suche nach ihrem Verlobten Brian Laundrie neu entfacht. In einem Naturschutzgebiet im Bundesstaat Florida wurden «Gegenstände von Interesse» gefunden, wie die US-Bundespolizei FBI am Mittwochabend an einer Pressekonferenz mitteilte.

Dabei soll es sich um einen Rucksack und einen Laptop handeln. Zudem seien in der Nähe mutmasslich auch menschliche Überreste gefunden worden. Es gebe keine Bestätigung, dass die Leichenteile zu Brian Laundrie gehören. Die Gegend habe bis vor kurzem unter Wasser gestanden. Ermittler würden den Fundort die nächsten Tage genauer untersuchen.

Laundries Eltern liessen über ihren Anwalt mitteilen, sie hätten sich am Morgen gemeinsam mit der Polizei in dem Gebiet erneut auf die Suche nach dem 23-Jährigen gemacht. «Nach einer kurzen Suche nahe eines Pfades, den Brian häufig nutzte, wurden einige Gegenstände von Brian gefunden.»

Die Polizei suchte die Gegend mit einem Grossaufgebot ab, wie von Hubschraubern aus aufgenommene Fernsehbilder zeigten. Medienberichten zufolge wurde auch ein Gerichtsmediziner gerufen und ein Leichenspürhund eingesetzt.

Leiche gefunden: Gabby Petito wurde am 11. September als vermisst gemeldet. (12. August 2021) Foto: Moab Police Department (Keystone)

Der Fall Petito hält die USA schon seit Wochen in Atem. Die 22-Jährige war während einer Reise mit ihrem Verlobten quer durch die USA verschwunden. Ihre Leiche wurde schliesslich Mitte September im Nationalpark Grand Teton im Bundesstand Wyoming im Westen der USA entdeckt. Sie wurde nach Angaben der Gerichtsmedizin erwürgt.

Kriminalfall in den USA Wieso der Fall Gabby Petito das Land fesselt Laundrie war Anfang September zunächst allein von der Reise nach Florida zurückgekehrt, wo er mit Petito lebte. Als Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst meldeten, verweigerte der 23-Jährige zunächst die Aussage und verschwand schliesslich. Er wird per Haftbefehl gesucht – allerdings nicht direkt wegen Petitos Tod, sondern wegen Kreditkartenbetrugs nach dem Tod seiner Verlobten.

