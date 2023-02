Isaac Reber im Porträt – Gegen zu viel Parteibüchlein und Meinungsterror – bei ihm ist alles Isi Der grüne Regierungsrat ist der wohl aussergewöhnlichste Politiker im Baselbiet – vielleicht auch, weil er nicht wie ein Grüner tickt. Was steckt hinter seinem Erfolg? Sebastian Briellmann Jan Amsler

Im Schaufenster: Isaac Reber ist ein Politiker, den man sieht, den man spürt. Foto: Lucia Hunziker

Isaac Reber ist ein bisschen früher da, und warum auch nicht, denn so gibt es selbst an einem dicht getakteten Tag in der Wahlkampf-Phase noch die Möglichkeit für eine kleine Geschichtslektion, die ziemlich gut passt zu diesem Mann, der wohl der aussergewöhnlichste Politiker im Landkanton ist.