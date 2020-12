So läuft die Auslosung

So, no more boytalk! Es geht jetzt um die Auslosung. Wie läuft die? So:

Die gezogenen Teams werden den Gruppen in alphabetischer Reihenfolge von Gruppe A bis Gruppe J zugeteilt. Heisst: Das erstgezogene Team kommt in Gruppe A, das zweitgezogene in Gruppe B usw. Wenn eine Einschränkung zur Anwendung kommt oder kommen würde, wird das gezogene Team der nächsten (gemäss alphabetischer Reihenfolge) freien Gruppe zugeteilt. Weil im Topf 6 nur fünf Teams sind, werden diese auf die Position 6 der Gruppen F bis J gezogen.