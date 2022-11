SP-Politikerin Allemann im Porträt – Von «Evi rennt» ist nicht mehr viel übrig geblieben Das Image der jugendlich-naiven Senkrechtstarterin begleitet sie bis heute. Doch die gewiefte Karrierepolitikerin erreichte bisher jedes Amt, das sie wollte. Wer ist die Frau, die nun Bundesrätin werden will? Quentin Schlapbach

Am Montag, dem 1. Dezember 2003, hatte Evi Allemann ihren ersten Auftritt im Nationalrat. Vor ihr eröffnete Christoph Blocher die Legislatur. Foto: Pascal Lauener (Reuters)

Am Tag, als Evi Allemann im Nationalrat vereidigt wurde, spielte das Berner Symphonieorchester ein Stück von Beethoven. Christoph Blocher hielt als amtsältestes Mitglied des Rats die Eröffnungsrede. Danach übergab er das Wort – so will es das Protokoll – an das jüngste Mitglied im Saal. Und das war Evi Allemann.

25 Jahre war sie damals alt, gerade erst fertig mit ihrem Jus-Studium und bereits gewählte Nationalrätin. Allemann hielt eine Rede, wie man sie von einer jungen Person erwarten würde, die zum ersten Mal zu den wirklich Mächtigen im Lande sprechen darf. Mit anderen Worten: Es war eine Fundamentalkritik.

Die Schweiz sei ein unflexibles und unbewegliches Land geworden. Ein Land der Bequemlichkeit, in dem die Nachlässigkeit regiere, ein Land, dem Verfettung und Verkrustung drohe. «Die personelle Zusammensetzung der Regierung kann während Wochen die gesamte Öffentlichkeit in ihren Bann ziehen, als ginge es um einen Staatsstreich», so Allemann. «Das ist nur in einem Land möglich, das seine tatsächlichen Probleme verkennt, weil es sich fürchtet, sie aufrichtig anzupacken.»

19 Jahre sind seit diesem Auftritt vergangen. Um die personelle Zusammensetzung im Bundesrat wird heute noch genauso lebhaft debattiert wie damals. Mit dem Unterschied, dass Allemann diese Macht- und Ränkespiele nicht mehr als Aussenstehende kritisiert, sondern aktiv daran teilnimmt.

Beliebt bei den Bürgerlichen

Die Berner SP-Regierungsrätin will Bundesrätin werden und die Nachfolge von Simonetta Sommaruga antreten. Die heutige Evi Allemann hat mit der 25-jährigen Jungsozialistin ausser dem Parteibuch ideell nur noch wenig gemeinsam. Aus der jugendlich-naiven Senkrechtstarterin – ihr Wahlslogan war seinerzeit «Evi rennt» – ist eine gewiefte Karrierepolitikerin geworden, die weiss, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um nach der Macht zu greifen.

Evi Allemann im Sommer 2004 während einer Kundgebung für die Legalisierung des Cannabis-Konsums. Foto: Marcus Gyger (Reuters)

Kurt Fluri, FDP-Nationalrat und ehemaliger Stadtpräsident von Solothurn, mag sich noch gut an Allemanns damalige Rede erinnern. Auch er wurde an diesem Tag vereidigt. «Das klang noch sehr ideologisch», sagt er rückblickend. Besser kennen lernte er Allemann erst 2011, als sie beide in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen sassen. Obwohl sie eine dezidierte Interessenvertreterin des Langsamverkehrs und des ÖV sei, habe sie sich damals schon sehr pragmatisch gezeigt, sagt Fluri.

Er glaubt, dass Allemann am 7. Dezember deshalb durchaus Chancen hat, Bundesrätin zu werden. «Persönlich habe ich Sympathie für Kandidierende, die bereits Exekutiverfahrung haben», sagt er. Als langjährige Nationalrätin habe sie auch den Vorteil, dass sie die Mechanismen des Bundeshauses kenne.

Durchzogene Bilanz

Für eine Politikerin, die derart lange im Geschäft ist, verlief Allemanns Karriere bisher erstaunlich geradlinig. Bürgerliche wie Kurt Fluri schätzen an ihr die pragmatische Haltung. Allemann war Gründungsmitglied der «reformorientierten Plattform», einer Bewegung innerhalb der SP, welche die Partei auf einen gemässigteren Kurs führen will.

Im Gegensatz zu anderen Vertretern des rechten Parteiflügels stand sie deswegen parteiintern noch nie wirklich im Kreuzfeuer. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sie als Spitzenpolitikerin und junge Mutter zweier schulpflichtiger Kinder die gleichstellungspolitischen Ideale der SP nahezu in Perfektion verkörpert.

Evi Allemanns bisher grösster politischer Erfolg war 2018 die Wahl in den Berner Regierungsrat. Foto: Adrian Moser

Zum unbestrittenen Aushängeschild der Berner SP ist sie trotz ihrer Wahl in die Berner Regierung vor viereinhalb Jahren nie geworden. Das hat auch mit der Direktion zu tun, die sie 2018 übernahm. Die damalige Wahl in den Berner Regierungsrat kam für Evi Allemann zwar zum perfekten Zeitpunkt – sie hätte im Jahr darauf wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr für den Nationalrat antreten dürfen. Aber als Vorsteherin der Direktion des Innern – ehemals bekannt als Justizdirektion – sorgte Allemann bis heute kaum für Aufsehen.

Als diese Zeitung sie im Sommer 2020 zu ihrer Halbzeitbilanz befragte, war die erste Frage: «Frau Allemann, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?» Zwar zweifelt niemand an ihrer Strebsamkeit und Begeisterung für den Berner Verwaltungsapparat. An die Öffentlichkeit drang von ihrer Arbeit aber nur wenig. Immerhin musste sie während ihrer bisherigen Zeit im Regierungsrat auch noch keine grösseren Skandale oder Niederlagen einstecken.

Kritiker aus der SVP

In der Berner Kantonalpolitik ist Allemann für ihre umgängliche Art beliebt. Die meisten Grossrätinnen und Grossräte finden fast nur lobende Worte für ihre Arbeit. Wenn es offene Kritik gibt, dann kommt sie meist von der SVP.

Einer dieser Kritiker ist der Berner Oberländer Thomas Knutti. Der SVP-Grossrat ist mit Allemann schon öfters über Fragen der Raumplanung aneinandergeraten. Knutti zweifelt offen an den Führungsqualitäten der SP-Regierungsrätin. «An runden Tischen zeigt sie jeweils Verständnis und signalisiert Entgegenkommen.» Aber im Anschluss an diese Gespräche passiere dann kaum je etwas.

Knutti glaubt, dass Allemann sich den Kurs von ihrem Amtsvorsteher und der Verwaltung diktieren lässt. «Ich spüre bei ihr kaum Durchsetzungsvermögen.» Flavia Wasserfallen, mit der er seinerzeit noch im Grossen Rat sass, würde er da schon eher zur Wahl empfehlen, sagt Knutti.

Ja, ich will: Evi Allemann am Tag der Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur. Foto: Christian Pfander

Zu wenig durchsetzungsstark, zu brav: Diese Vorwürfe musste sich Allemann bisher noch vor jeder Exekutivwahl anhören. Als sie sich 2013 gegen Aline Trede bei der Kampfwahl ums Präsidium des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) durchsetzte, konterte sie diese Kritik im Vorfeld mit der Aussage, dass sie gar nicht so normal sei, wie alle immer meinten. In ihrer Freizeit fahre sie mit der Bahn auch mal bis in den Nahen Osten oder in die Ukraine. Und auch eine Reise mit dem Frachtschiff in die USA würde sie mal reizen.

Nun fühlt sich Evi Allemann also berufen, die wahren Probleme des Landes selbst anzupacken. Das Image der etwas naiven Senkrechtstarterin ist sie dabei bis heute nicht losgeworden. Geschadet hat ihr das allerdings noch nicht. Jedes höhere Amt, das sie anstrebte, hat sie letztlich auch bekommen. Man sollte sie nicht unterschätzen.

