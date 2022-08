Esaf Pratteln – Gegen Müll, CO₂ und Wildpinkler Umweltverträglich soll das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln werden. Ganz einfach ist das nicht. Aber machbar, sagen die Verantwortlichen. Daniel Aenishänslin

Die Schwingarena des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Zug. Wo viele Menschen zusammenkommen, ist der Müll nicht weit. Foto: Christian Pfander

Wo viele Menschen sind, bleiben oft viele Abfälle zurück. Leere Flaschen, Essensreste, Zigarettenstummel. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) erwartet 400’000 Besucherinnen und Besucher. Es wartet eine Mammutaufgabe, denn nicht nur auf dem Festgelände, sondern auch an den nahen Waldrändern lässt sich trefflich die Zeit geniessen. «Schwingfeste stehen im Ruf, dass die Besuchenden deutlich weniger Abfälle hinterlassen als an Anlässen vergleichbarer Grössenordnung», beruhigt Esaf-Mediensprecherin Marion Tarrach, «auch in den Camping- und Zeltbereichen.»