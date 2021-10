Umstrittene Abstimmungsvorlage – Gegen «missratene Integration» Ein Komitee will die Integration von Ausländerinnen und Ausländern im Baselbiet reformieren. Es empfiehlt deshalb, das kantonale Integrationsprogramm am 28. November an der Urne abzulehnen. Thomas Dähler

Deutschkurs bei Interunido: Das Baselbieter Referendumskomitee ist gegen Kurse ohne Erfolgskontrolle. Foto: Christian Pfander

Es mutet seltsam an, wenn das Nein-Komitee am Montag vor den Medien in Liestal zuallererst beteuert, dass Integration wichtig sei. «Es geht nicht darum, weniger Geld für die Integration auszugeben», stellt SVP-Vizepräsident Johannes Sutter als Erstes klar – wohl als Reaktion auf die Anschuldigungen der Befürworter. Das Nein-Komitee wolle ein besseres Integrationsprogramm.

Dazu braucht es nach Meinung des Komitees, das hauptsächlich aus Vertreterinnen und Vertretern der SVP sowie einigen Freisinnigen besteht, zuerst ein Nein an der Urne zum vom Landrat verabschiedeten Integrationsprogramm. Das Komitee betonte, dass es sich bei dem bekämpften Programm nur um einen sehr kleinen Teil der Förderungsmassnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden handle, mit denen zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer im Baselbiet integriert würden.