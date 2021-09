Hotelpreise während der Art Basel – Gegen Ende Woche wirds immer günstiger Die grösste Kunstmesse der Welt bleibt für die Basler Hotellerie eine wichtige Einnahmequelle. Seit der letzten Durchführung des Anlasses 2019 hat sich einiges getan in der Branche, geblieben sind die dynamischen Preise während der Art-Woche. Kurt Tschan

Neue Hotels wie der Märthof am Marktplatz beleben die Basler Hotellerie. Davon profitieren in erster Linie die Gäste. Foto: Nicole Pont

Im Juni 2019 fand die Art Basel zum letzten Mal physisch statt. Anschliessend verlagerte die Kunstmesse ihre Aktivitäten in den virtuellen Raum. Nicht nur aufgrund der Pandemie hat sich in der Zwischenzeit in der Basler Hotellerie einiges getan. Wegen der nach wie vor eingeschränkten Reisetätigkeit präsentiere sich die Buchungssituation heute anders, sagt Nadine Minder, Geschäftsführerin von Hotellerie Suisse Basel und Region. Die Basler Hotel-Szene hat sich in der Zwischenzeit aber auch deutlich verändert. Unter dem Strich sei es nämlich zu einem Angebotsausbau gekommen, sagt Minder. «Die Gäste haben eine grosse Auswahl an verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten.»