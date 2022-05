Herr Meier, Sie beschäftigen sich seit rund 15 Jahren mit dem Thema Cybercrime. Verzweifeln Sie manchmal daran, wie unvorsichtig die Menschen im Internet unterwegs sind?

Eigentlich nicht. Ich erinnere mich jedoch an einen Fall, als ich noch in einem anderen Kanton arbeitete. Da hatte ein Unternehmen auf seinem System weder eine Antivirus-Software installiert, noch war das System aktualisiert – und auf diesem Computer lief ein Kassensystem mit Kundendaten. Das grenzt schon an Grobfahrlässigkeit. Es ist, als ob man alle Türen und Fenster eines Hauses offen lassen würde. Das war … nicht das Beste.