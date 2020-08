Champions-League-Qualifikation – Dänische Hürde für Double-Sieger YB Nach dem mühsamen Sieg gegen Klaksvik stehen die Young Boys in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League. Gegner dort ist der dänische Club Midtjylland. Erik Hasselberg

Gegner von YB in der 3. Qualifkationsrunde der Champions-League: der FC Midtjylland aus Dänemark. Foto: Harold Cunningham (Getty Images) 1 / 1

Der 3:1-Sieg gegen den färöischen Meister KI Klaksvik vor einer Woche am 26. August, es war ein glanzloser Auftakt von YB in die Europacup-Kampagne. Nur dank eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte wahrten die Berner ihr Gesicht – und die Chancen auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League. Um diese zu erreichen, müssen sie in der dritten Qualifikationsrunde nach Dänemark reisen und Midtjylland bezwingen.

In dieser Saison werden alle Paarungen der dritten Qualifikationsrunde in einem einzigen Spiel hinter verschlossenen Türen entschieden. Die Spiele finden statt am 15. oder 16. September, wenn nötig mit Verlängerung und Penaltyschiessen. Die Sieger stehen im Playoff zur Champions League, die Verlierer nehmen am Playoff zur Europa League teil.