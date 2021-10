Verschworene Frauengemeinschaft – Gegen diese Vorurteile mussten sich die Turnerinnen behaupten Frauen turnen genauso wie Männer. Doch was in der heutigen Zeit selbstverständlich scheint, war im 20. Jahrhundert umstritten: Gewarnt wurde vor dem «Mannsweib». Nicht alle liessen sich davon bremsen. Julia Gisi

Jolanda Kindler ist mit ihren 98 Jahren immer noch im Turnverein dabei. Hier lässt sie sich für ein Kunstprojekt filmen.

Seit über einem halben Jahrhundert hält sich Jolanda Kindler den Dienstagabend frei. Denn dann geht die 98-Jährige in ihren Turnverein, den Satus Arbeitersportverein Basel-Ost. Seit 1950 trifft sie sich dort mit ihren Kolleginnen – um zu turnen, zu tanzen oder Schnurball zu spielen.

Kindler ist die Zweitälteste im Club. «Der Dienstagabend war immer der Abend, den ich für mich haben konnte – an dem ich einfach ich sein konnte, an dem ich das machen konnte, was mir Spass macht», erinnert sie sich. «Weg von den Kindern, den täglichen Verpflichtungen.»