Einwohnerrat Reinach – Gegen die vereinbarte Steuererhöhung gibt es überraschend Widerstand Eigentlich war ausgemacht, den Steuerfuss für Reinach ein zweites Mal zu erhöhen. Doch nun gibt es überraschend Widerstand. Tobias Gfeller

Weitere Steuererhöhungen in Reinach könnten die besten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu einem Wegzug zum Beispiel nach Dornach bewegen. Foto: Tamedia-Archiv

Noch wurde nichts entschieden. Es war bloss die Eintretensdebatte. Doch sie machte klar, dass am 13. Dezember, wenn der Reinacher Einwohnerrat definitiv über die Erhöhung des Steuerfusses um 2,5 Prozentpunkte auf 57 Prozent entscheiden wird, eine intensive Debatte erwartet werden kann. Bereits vor einem Jahr beschloss das Gemeindeparlament eine Erhöhung um zwei Prozentpunkte. Die damals vom Gemeinderat geforderte Steuererhöhung um 4,5 Prozentpunkte soll in zwei Tranchen abgefedert vollzogen werden. Gegen die zweite Tranche gibt es jetzt überraschend starken Widerstand. SVP und FDP werden mit Sicherheit dagegenstimmen. Bei der Fraktion CVP/BDP/GLP sei eine Mehrheit für die Steuererhöhung, aber nicht alle, stellte Sprecher Christoph Layer klar. Damit kommt es in drei Wochen auf jede Stimme an.