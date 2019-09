Gegen den Lärm, doch wie?

«Wir werden als Flughafen­gegner und Fluglärmhysterikerinnen dargestellt, wir sind aber weder das eine noch das andere.» Mit diesem Statement eröffnete Madeleine Göschke die Jahres­versammlung des Schutz­verbands der Bevölkerung um den Flug­hafen Basel-Mülhausen. Der Fluglärm könnte reduziert werden, wenn der Euro-Airport (EAP) seine eigene Studie aus dem Jahr 2009 berücksichtigen würde. Diese besagt, dass bei einer verlängerten Nachtflugsperre die Auswirkungen bei den Passagierflügen gering sein würden. Anders sähe es allerdings bei der Expressfracht aus. Nach wie vor darf aber am EAP bis Mitternacht geflogen und bereits ab 5 Uhr morgens gelandet werden. Die Nachtruhe ist in Basel um eine bis zwei Stunden kürzer als an anderen Flughäfen. Die Problematik in den Nachtstunden hat sich in den letzten Jahren verschärft. Dies belegen die Zahlen der Lärmereignisse mit Maximalwerten über 70Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr: Waren es 2012 und 2013 noch um 200 solche Lärmspitzen, begann die Zahl ab 2014 markant zu steigen und erreichte 2018 bereits 1654.