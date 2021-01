Nachruf auf Margot Wicki-Schwarzschild – Gegen das Vergessen unterwegs Als Zeitzeugin war sie darauf bedacht, die Gräueltaten des Holocausts in Erinnerung zu bewahren. Christian Fink

Ab 1961 lebte die Holocaust-Überlebende Margot Wicki-Schwarzschild in Reinach. Foto: Marius Schären

Margot Wicki-Schwarzschild war in ihrem Leben viel in Schulen unterwegs. Sie berichtete über die Machenschaften des Nazi-Regimes, half Jugendlichen bei Arbeiten zum Holocaust und lieferte eindrückliche Erinnerungen für den Geschichtsunterricht. Sie war auch gern gesehener Gast an Veranstaltungen, die das Erinnern an die Nazigräuel ins Zentrum rücken. Dasselbe gilt auch für ihre vor sieben Jahren verstorbene Schwester Hannelore, die ebenfalls vieles gegen das Vergessen beitrug.

1931 als Kind jüdischer Eltern geboren, wird Margot Wicki 1940 von Kaiserslautern mit der ganzen Familie und zusammen mit über 6000 Juden nach Gurs in Südfrankreich deportiert. Später erfolgt die Verlegung ins Lager Rivesaltes. 1941 arbeitet der Vater in Halbfreiheit in einer Mine und lebt in einer kleinen Wohnung nahe Carcassone. Die Geschwister und ihre Mutter folgen ihm dahin. Doch nach ein paar Monaten wird die Familie von der Gestapo ein zweites Mal nach Rivesaltes deportiert. Von da aus beginnen die Transporte in den Osten.