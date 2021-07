Die Folgen des EM-Finals – Gefühle und Schmerzen für ein ganzes Leben Italien glaubt sich nach dem Triumph von London wiedergeboren – England dagegen muss mit einer Niederlage fertig werden, die für Coach Southgate «herzzerreissend» ist. Thomas Schifferle

Helden für immer: Italiens Trainer Roberto Mancini weinend in den Armen von Leonardo Bonucci.

Foto: Carl Recine (AP)

«Cara Italia», schrieb Roberto Mancini über seinen Brief. Er hielt sich kurz, aber es war Platz genug für ganz viel Pathos, als er sich ans liebe Italien wandte. «Der Titel könnte eine Wiedergeburt des Fussballs und des ganzen Landes sein.» Am Vorabend der EM dachte Mancini schon an den 11. Juli, den Finaltag im Wembley.

Der 11. Juli ist seit 1982 ein spezielles Datum im italienischen Fussball, damals gewannen die Azzurri die WM in Spanien. Seit diesem Sonntagabend ist er noch etwas spezieller, Mancini und seine Spieler haben sich in London den EM-Pokal geholt.