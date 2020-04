Kolumne – Es gibt ein Leben nach Corona – Gefühle der Erlösung Irgendwann ist der Lockdown Geschichte. Dann darf gejubelt werden. Meinung Martin Furrer

Wenn der Besuch beim Zahnarzt vorbei ist und man die Praxis verlassen kann, fühlt man sich befreit von einem zentnerschweren Gewicht. Foto: Keystone

Du warst noch ein Kind, als dir deine Eltern eines Abends erklärten, sie gingen ins Kino. Vor Freude wurde es dir heiss im Magen: Du würdest das Haus für dich haben. Du würdest tun können, was du schon immer tun wolltest: Am Fernsehen «Aktenzeichen XY ungelöst» in voller Länge schauen zum Beispiel. Dazu Schokolade essen. Und auf dem Klavier herumhämmern wie ein Popstar, statt «Für Elise» zu üben.

Die Eltern verabschiedeten sich. Der Schlüssel drehte sich in der Haustüre. Plötzlich legte sich ein Schatten auf deine Seele. War da nicht ein Geräusch im Keller? Die Fenster – hatte sie der Vater wirklich geschlossen? Du hast den Fernseher, die Schokolade und das Klavier vergessen, bist ins Bett geflüchtet und hast die Decke über die Ohren gezogen.

Die Treppe knarrte. Du hast dir überlegt zu schreien und deine Angst heruntergeschluckt. Dann ging im Gang das Licht an. Die Eltern waren endlich heimgekommen. Du konntest durchatmen. Du hast innerlich gejubelt: Es ist überstanden, das Leben ist schön!

Wogen des Glücks

Du öffnest die Fenster des Autos und lässt die Haare im Fahrtwind flattern. Beschleunigst leichtfüssig, rollst auf die Autobahn. Sämtliche Wege stehen dir frei. Nach Hamburg fahren? Oder lieber nach Sizilien? Der Tank ist voll. Vor wenigen Tagen noch musstest du die Fenster geschlossen halten. Auf dem Rücksitz sass der Experte und beobachtete jede Bewegung deiner Hände, deiner Augen. Er gab Anweisungen. Er allein bestimmte, wo die Reise hinging. Der Experte machte sich Notizen. Es war belastendes Material, das er gegen dich verwenden konnte. Dann der Bescheid: «Fahrprüfung bestanden.» Wogen des Glücks durchfluten dich. Du hast innerlich gejubelt: Es ist überstanden, das Leben beginnt!

Leichtigkeit des Seins

Du taumelst aus der Zahnarztpraxis. Dein Mund fühlt sich an, als habe man dich gezwungen, Tennisbälle zu kauen. Eben noch warst Du gefangen im Wartezimmer, sassest da wie gelähmt. Da hast versucht, dich in eine Illustrierte zu vertiefen. Doch die Sätze sind an dir vorbeigeflogen wie Wolken im Sturm. Dann öffnete die Praxisassistentin die Türe. Ihr Satz klang wie ein Todesurteil: «Der Arzt kommt gleich, bitte folgen Sie mir.»

Man tauchte dich in grelles Licht und verpasste dir eine Spritze. Du fügtest dich in dein Schicksal, die Lippen wurden gefühllos. Ein Bohrer sirrte. Plötzlich sagte der Mann im weissen Kittel: «So, das wärs gewesen. Nur ein kleines Loch. Wir sehen uns in einem Jahr zur Kontrolle wieder. Alles Gute!» Du hast gemurmelt: «Was, schon fertig?»

Du hast die Praxis verlassen, befreit von einem zentnerschweren Gewicht. Dein verspannter Nacken lockerte sich. Das Herz pochte nicht mehr bis in die Ohren. Die Sonne wärmte dein Gesicht. Da spürtest du sie, diese plötzliche Leichtigkeit des Seins. Du hast innerlich gejubelt: Es ist überstanden, das Leben geht weiter!

Es ist überstanden

Es gibt Momente im Leben, da schwebt eine dunkle Wolke über einem, und der Alltag fühlt sich an wie ein Gürtel, der zu eng geschnallt ist. Du blätterst in der Zeitung, und alles, was du liest, hat irgendwie mit dieser verdammten Pandemie zu tun.

Da erinnerst du dich an diese Gefühle der Erlösung – nach der Rückkehr der Eltern aus dem Kino, nach der Fahrprüfung, nach dem Zahnarztbesuch. Und du weisst: Wenn der Lockdown bald Geschichte ist, wirst du innerlich jubeln: Es ist überstanden, ein neues Leben fängt an.